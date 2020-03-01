В Киеве жалеют, что в Феодосии не появилась американская база

01.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Для того, чтобы и майдан совершить, и отделения Крыма не допустить, Киев должен был построить в Феодосии американскую военную базу.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский экономический эксперт и частый гость российских ток-шоу Александр Охрименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы не было Майдана, Крым был бы в составе Украины, это всем известно… Я был бы доволен, если бы у нас были американские базы. Вы что, думаете, Россия бы сунулась? Они щёки надувать умеют. Была бы у нас одна американская база в Крыму, они бы лапки опустили, и всё. Потому что щёчки надувать все умеют, но на американцев не прыгнут», – сказал Охрименко.

Он полагает, что строить американскую военную базу надо было в Феодосии, подальше от русских.

«У нас же не только Севастополь был, но и Феодосия. Там была бы американская база. И тогда россияне ручки бы опустили», – добавил эксперт.