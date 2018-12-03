В Киеве жалеют о том, что взяли новый кредит МВФ

03.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Вместо того, чтобы брать новый кредит у МВФ, Киеву было бы проще расплатиться по старым долгам.

Об этом экономический и политический эксперт Всеволод Степанюк заявил в эфире канала «NewsOne», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В принципе, если посмотреть по этому году, то можно было бы обойтись без кредита МВФ. Платёжный баланс был более-менее сбалансированный, и за счёт резервов можно было бы не брать кредит. Те же деньги МВФ лежат у нас в резервах, просто можно было бы их оттуда отдать и всё. А наши золотовалютные запасы всё равно не могут быть использованы ни на что другое, кроме отдачи кредитов. Можно было просто отдать то, что мы брали раньше», – заявил Степанюк.