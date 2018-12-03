В Киеве жалеют о том, что взяли новый кредит МВФ
Вместо того, чтобы брать новый кредит у МВФ, Киеву было бы проще расплатиться по старым долгам.
Об этом экономический и политический эксперт Всеволод Степанюк заявил в эфире канала «NewsOne», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«В принципе, если посмотреть по этому году, то можно было бы обойтись без кредита МВФ. Платёжный баланс был более-менее сбалансированный, и за счёт резервов можно было бы не брать кредит. Те же деньги МВФ лежат у нас в резервах, просто можно было бы их оттуда отдать и всё. А наши золотовалютные запасы всё равно не могут быть использованы ни на что другое, кроме отдачи кредитов. Можно было просто отдать то, что мы брали раньше», – заявил Степанюк.
Метки: внешние долги, Всеволод Степанюк, МВФ
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.