03.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
Украина, Финансы, Экономика
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В Киеве жалеют о том, что взяли новый кредит МВФ

Вместо того, чтобы брать новый кредит у МВФ, Киеву было бы проще расплатиться по старым долгам.

Об этом экономический и политический эксперт Всеволод Степанюк заявил в эфире канала «NewsOne», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В принципе, если посмотреть по этому году, то можно было бы обойтись без кредита МВФ. Платёжный баланс был более-менее сбалансированный, и за счёт резервов можно было бы не брать кредит. Те же деньги МВФ лежат у нас в резервах, просто можно было бы их оттуда отдать и всё. А наши золотовалютные запасы всё равно не могут быть использованы ни на что другое, кроме отдачи кредитов. Можно было просто отдать то, что мы брали раньше», – заявил Степанюк.

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