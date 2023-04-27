В Киеве жалуются, что Бердянск и Мелитополь не хотят возвращения Украины

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Жители освобождённых территорий уже полностью интегрировались в Россию и не верят в возвращение укронацистов.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил украинский фотограф Евгений Малолетка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались о настроениях жителей Бердянска и других населённых пунктов, которые находятся под контролем России.

«Там остались люди, с которыми мы поддерживаем контакт. И мы чувствуем, что чем дольше идёт время, тем сложнее будет этих людей вернуть обратно. Время играет не в нашу пользу. Мы видели, что произошло за восемь лет с Донбассом. Этих людей уже не вернуть. Возможно, сначала они сомневались, но сейчас они точно заняли другую сторону, и вернуть их обратно будет крайне сложно», – сказал Малолетка.

Он пожаловался, что жизнь в России оказывается куда привлекательней разграбленной «незалежной».

«Так же и здесь [в Бердянске]. Если эти люди уверятся, что Украина не вернётся, мы потеряем и их. И мы даже сейчас чувствуем, что в Бердянске, Мелитополе – очень многие уже не верят, что Украина может вернуться. Они активно раздают паспорта, пытаются купить зарплатой всех работников, учителей, чиновников. И это сильно влияет. И если это будет длиться долгий период, то будет очень сложно вернуть этих людей. Россия делает очень сильную интеграцию», – добавил фотограф.