В Киеве жалуются, что без Запорожской АЭС дела в энергетике совсем плохи

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Жителям Украины гарантированы две зимы отключений от электроэнергии

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Киев 24» заявил директор киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко, отвечая на вопрос о состоянии украинской энергосистемы на сегодня.

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«Вы знаете, это невозможно сейчас так оценивать, потому что я бы сказал 3 из 12. Если бы нам удалось каким-то образом вернуться к управлению запорожской АЭС и включить в работу хотя бы два – три блока… это такой огромный фактор, который сильно изменит ситуацию в энергосистеме, и нам сильно легче станет», – сказал эксперт.

По его словам, в таком случае ограничения будут не нужны или станут очень редкими.

«Если этого не случится, то для того, чтобы возобновить нужные сейчас мощности, нам технически необходимо сейчас два года. То есть две зимы нам ограничения практически гарантированы. На вторую зиму, 2025 – 2026, они будут минимизированы, но все же будут,. Резюмировал Харченко.