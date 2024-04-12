Несмотря на репрессивные меры и неконституционный способ отлова, Украине не удаётся сравняться в темпах набора солдат с российскими добровольцами.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил украинский политолог Игорь Рейтерович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Кто-то знает реальную цифру, которую нам надо мобилизовать? Кто-то её назвал? Мы начали с полумиллиона, потом главнокомандующий сказал, что надо намного меньше.

Сегодня на Украине в среднем мобилизуют 10-20 тысяч в месяц. В России – 35 тысяч человек в месяц. Для логики фронта, чтобы и сдерживать, этого достаточно.

Но ведь никто не назвал финальную цифру, которая нужна. Вот, в чём проблема. Как закон может решить то, о чём мы не знаем? Если бы вышел главнокомандующий, и сказал: «Нам нужно 226 тысяч человек», тогда мы бы знали, решит этот закон проблему, или нет», – сказал Рейтерович.