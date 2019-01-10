В Киеве жалуются, что дело Скрипалей пошло на пользу России

10.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

В деле так называемого отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери остается очень много неясностей и вопросов.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса.

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“Я до сих пор скептически отношусь к этой истории с отравлением Скрипалей, осталось очень много вопросов по этому поводу: что случилось со Скрипалями, где они, почему они не умерли? Я помню комментарий соизобретателя “Новичка”, который говорил, что этот химикат более смертоносный, чем американский “Викс”. Если он сильнее, то почему они не умерли? А что произошло с химическими отравлениями в Эймсбери? Многие вещи до сих пор неясны, кроме того, что это сделали агенты ГРУ России”, – сказал Куса.

По его словам, реакция Запада на инцидент была не такой радикальной, как многие ожидали.

“Применение химического оружия на территории другого государства – это очень серьезное преступление, оно, по сути, равносильно акту агрессии, так говорили в Британии. Для меня отравления Скрипалей – это недостаточно понятная, мистическая история, которая просто была удачной для всех, в том числе – и части российских элит, которые заинтересованы в конфронтации с Западом. Мы должны это все понимать и помнить”, – отметил эксперт.

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