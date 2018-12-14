В Киеве жалуются, что Facebook больше не может собирать майданы

14.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Новые алгоритмы работы соцсети Facebook не выводят в ленту новостей все подряд, а «закольцовывают» информацию вокруг пользователя.

Об этом в своем блоге заявил киевский журналист Евгений Ихельзон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представьте себе, что если бы фейсбук в 2013 работал так, как он работает в 2018 году, в Украине не случился бы Майдан. Все смыслы, которые производились бы здесь, не были доступны широкому кругу людей. Более того, если какой-то программный критический политический текст охватывал бы большие аудитории, его бы глушили вручную или удаляли из-за жалоб пользователей… если вы в период с 2009 по 2018 год буквально работали в фейсбуке, завоевывали аудиторию, привлекали друзей и фолловеров, в 2018 фейсбук нивелировал все ваши усилия и работу”, – пишет Ихельзон.

“Кто бы вы ни были, народный депутат или просто лидер мнений, скорее всего ваши умные мысли не найдут аудиторию размером с ту, которая была в 2013. Больше никто не сможет созвать майдан или организовать народное движение с помощью этой социальной сети», – сокрушается журналист.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, большинство украинцев не поддержало запрет российских соцсетей и визовый режим с РФ .

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