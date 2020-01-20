20.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Украина
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В Киеве жалуются, что Кавказ не поможет в борьбе против России

Украинским националистам не стоит рассчитывать, что дестабилизация на Кавказе и поддержка боевиков позволит «расшатать Россию» и принесет пользу Украине.

Об этом в эфире интернет-канала I-UA заявил возвращенный на Украину в рамках обмена националист, которого в РФ обвиняли в участии в Чеченской войне и убийстве российских военнослужащих, Станислав Клых, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы призвать определенные политические круги на Украине не слишком рассчитывать на так называемый чеченский или кавказский фактор в борьбе с Россией. Я, честно говоря, исповедую такой принцип, что не каждый враг твоего врага твой друг. И как раз именно с этим «кавказским фактором» меня больше всего пытали именно на Кавказе», – заявил Клых.

На его слова обратил внимание еще один киевский праворадикал Олесь Вахний.

«Я хочу, чтобы зрители обратили внимание, что основными палачами, основными лгунами, которые обвиняли Станислава Клыха и Карпюка в преступлениях, – это были выходцы из Кавказа», – сказал Вахний.

Ранее товарищ Клыха и Вахния, боевик и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук заявил, что пытается создать «второй фронт» против Российской Федерации и разжечь противостояние на Кавказе, уверяя, что это позволит Украине одержать победу в Донбассе.

Он также поддержал вылазку террористов в Чечне в 2018 году и призвал руководство Украины оказывать помощь действующим в Чечне террористам.

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