В Киеве жалуются, что количество желающих воевать с Россией становится всё меньше

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Мотивированных на войну с Россией бандеровцев на Украине становится всё меньше, потому что в условиях отсутствия побед никому не хочется бесславно умирать.

Об этом в эфире телеканала «Град» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мотивированных патриотов становится меньше, потому что война затягивается. Вот в чём смысл дальнейшей войны? Одно дело – освобождать Киев, деблокировать Одессу. А другое дело – Крым, или отвоевать Донецк. Во-первых, можно ли его отвоевать? И что будет дальше? Народ там уже другой», – сказал политолог.

Карасев отметил, что украинцы перестали понимать, ради чего они отправляются в окопы и умирают.

«Надо перезагрузить войны, перезагрузить цели войны, вернуть идеологическую мотивацию, чтобы люди понимали – ради чего? Просто ради того, чтобы вернуть территории и выйти на границы 1991 года? Это можно решать не только военным наступлением, но и дипломатическим путём. И это стоит очень много жертв, гибнут молодые здоровые люди, кому строить страну дальше. Так что, просто упираться дальше?» – добавил он.