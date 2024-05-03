В Киеве жалуются, что крики «весь мир с нами!» оборачиваются изоляцией

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В то время как бывшие «партнёры» начинают отворачиваться от Украины, вокруг России собираются новые и новые союзники.

Об этом в эфире канала «Украинская правда» заявил политический обозреватель Роман Романюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он (Путин) перестроил свою экономику так, что его оборонка захлебывается от денег. Она не способна потребить столько денег, сколько в нее заливается. И плюс то, что Украина в принципе прошла обратный путь со своими партнерами, чем Путин со своими. То есть он сначала был один, а потом постепенно со всеми там, с этой новой Осью зла договорился. А у нас наоборот, сначала все были с нами, а теперь нам каждого следующего пакета надо сложнее и сложнее добиваться», – сетовал Романюк.

Он полагает, что поэтому стоит ожидать эскалации как на фронте, так и в информационно-дипломатической сфере.

«Поэтому сейчас, очевидно, он как вновь воцаренный правитель России попытается показать какую-то такую очень агрессивную попытку и наступление на фронте, и информационного на Украине, и особенно в западных государствах. Последние полгода показали, что без этих специфических поставок, специфического оружия, которое мы не можем ни производить, ни купить, нам гораздо сложнее и держать фронт, уже не говоря о каких-то наступательных операциях», – загрустил эксперт.