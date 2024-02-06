В Киеве жалуются, что любовь к Зеленскому сменилась «тотальным хейтом»

Вадим Москаленко.  
06.02.2024 17:57
  (Мск) , Киев
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Беспредел, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Цензура


Антирейтинг украинского президента Владимира Зеленского стремительно растёт, и он может «допануваться» до нового госпереворота.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский психолог Олег Хомяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Антирейтинг украинского президента Владимира Зеленского стремительно растёт, и он может «допануваться» до нового госпереворота....

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«Я специально смотрела комментарии под последним видеообращением Зеленского. Комментарии там очень нелестные. Из тысячи – позитивных комментариев в поддержку президента можно найти всего несколько. Конечно, это не объективная картина.

Но если сравнивать с тем, что было раньше, когда писали: «Спасибо, что не уехали, мы вас поддерживаем», то сейчас это просто тотальный хейт», – пожаловалась ведущая.

«Конечно, всё скатывается. Ты ж ничего не делаешь. Ничего не меняешь. Народ как увидел тебя лидером, так и снесёт, если не видит всего, чего ты наобещал, когда ничего этого нет», – ответил Хомяк.

Он отметил, что непрекращающаяся борьба с ненавистными и несправедливыми панами – это суть украинства ещё со времён Тараса Шевченко.

«Это и есть наша история. В жизни бывают ситуации, когда мы находимся в таком развитии сюжета, где мы не управляем. Это можно назвать катастрофическим развитием событий.

Вот, сейчас на Украине происходит очередное катастрофическое развитие событий, связанное с очередной недееспособностью. Я сейчас не про фронт имею в виду, а внутри. Это постоянно было. До этого два Майдана были, которые тоже не привели к принципиальному изменению», – подытожил психолог.

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