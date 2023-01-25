В Киеве жалуются, что не могут обеспечить ВСУ никакими снарядами

Вадим Москаленко.  
25.01.2023 19:12
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Для того, чтобы ВСУ могли хоть как-то противостоять российской армии, Украине необходимо производить по сто тысяч снарядов в месяц.

Об этом в интернет-канале «Alpha media» заявил украинский политтехнолог Александр Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для того, чтобы ВСУ могли хоть как-то противостоять российской армии, Украине необходимо производить по...

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«Нам нужно производить сто тысяч боеприпасов 155 калибра в месяц. Это минимальное количество, чтобы каким-то образом спокойнее чувствовать себя. Но здесь мы попадаем в массу трудностей.

155 калибр – это общее понятие. А у нас гаубиц десяток типов. И не все снаряды взаимозаменяемы. А давайте производить хотя бы по двадцать тысяч основных. Но это уже сложнее – там разный порох, снаряды», – сказал политолог.

Однако Кочетков подчеркнул, что украинское производство на это уже не способно.

«Давайте-таки сделаем сначала три типа украинских гаубиц, под них будем производить по сто тысяч снарядов в месяц. В течение года получим миллион двести, и этого более-менее, на какое-то время ведения боевых действий хватит.

Но сейчас произвести сто тысяч снарядов в месяц я не представляю возможным. Не говоря уже о том, чтобы произвести тысячу однотипных гаубиц, под которые эти снаряды будут подходить. И так с каждой серьёзной проблемой», – резюмировал он.

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