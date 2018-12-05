В Киеве жалуются, что нет шансов подобраться к Крымскому мосту из-за тщательной охраны

05.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Российская Федерация охраняет мост через Керченский пролив как под водой, так и над водой.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил министр по делам «оккупированных территорий» Вадим Черныш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, военное оборудование установлено на всей протяженности моста и отслеживает любое движение в районе.

«Там военное оборудование стоит вдоль всего моста. Детекторы, чтобы никто не подплыл там, чтобы никто не подлетел. Этот объект охраняется чрезвычайно тщательно российскими вооруженными силами и специальными подразделениями. Как под водой, так и над водой с соответствующими комплексами противовоздушной обороны, с дежурствами. Это все не просто так», – заявил Черныш.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в украинском парламенте призвали боевиков-исламистов уничтожить Крымский мост.

Кроме того, директор ФСБ Александр Бортников на заседании Антитеррористического комитета ранее заявил, что Крыму и мосту через Керченский пролив угрожают диверсии со стороны Украины.