В Киеве жалуются, что новые американские авиабомбы окажутся бесполезными на Украине

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ВСУ не смогут воспользоваться дальнобойными американскими авиабомбами, поскольку из-за работы российских ПВО украинские самолёты не поднимаются высоко над землёй. Об этом в эфире интернет-канала «Политэксперт» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, сможет ли Украина, получив дальнобойные крылатые авиабомбы JSOW от США, успешно их применять, поскольку украинские самолеты стараются не подниматься высоко.

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«Я эту проблему вижу по-другому. Первое. Система ПВО-ПРО России одна из самых лучших. Они действительно контролируют воздушное пространство над Украиной, отдельные элементы. F-16 сейчас летает низко над землей, 50-100 метров, для того, чтобы не попасть в луч радара», – ответил Стариков.

«И второе. Бомбы-то, опять же, хорошие, они высокоточные. Но для того, чтобы их запускать, необходимо, во-первых, позиционирование, точные координаты, и необходимо количество носителей. То есть если одну запустишь, ни к чему не приведет. Сколько у нас самолетов [Ф-16]? Кто говорит, что 8, кто 10. Но это не имеет значения, потому что здесь должно быть по крайней мере хотя бы эскадрилья. А если один, ну пусть пустил одну, ну две, ну и что? Особо ничего не произойдет», – добавил эксперт.