В Киеве жалуются, что новые американские авиабомбы окажутся бесполезными на Украине

Вадим Москаленко.  
28.09.2024 16:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 361
 
Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


ВСУ не смогут воспользоваться дальнобойными американскими авиабомбами, поскольку из-за работы российских ПВО украинские самолёты не поднимаются высоко над землёй. Об этом в эфире интернет-канала «Политэксперт» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, сможет ли Украина, получив дальнобойные крылатые авиабомбы JSOW от США, успешно их применять, поскольку украинские самолеты стараются не подниматься высоко.

ВСУ не смогут воспользоваться дальнобойными американскими авиабомбами, поскольку из-за работы российских ПВО украинские самолёты...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Я эту проблему вижу по-другому. Первое. Система ПВО-ПРО России одна из самых лучших. Они действительно контролируют воздушное пространство над Украиной, отдельные элементы. F-16 сейчас летает низко над землей, 50-100 метров, для того, чтобы не попасть в луч радара», – ответил Стариков.

«И второе. Бомбы-то, опять же, хорошие, они высокоточные. Но для того, чтобы их запускать, необходимо, во-первых, позиционирование, точные координаты, и необходимо количество носителей. То есть если одну запустишь, ни к чему не приведет. Сколько у нас самолетов [Ф-16]?

Кто говорит, что 8, кто 10. Но это не имеет значения, потому что здесь должно быть по крайней мере хотя бы эскадрилья. А если один, ну пусть пустил одну, ну две, ну и что? Особо ничего не произойдет», – добавил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть