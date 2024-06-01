В Киеве жалуются, что отбить Волчанск не получится

Вадим Москаленко.  
01.06.2024 10:45
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков


ВСУ уже не получится отвоевать Волчанск в Харьковской области, остаётся только надеяться на дипломатические переговоры. Об этом в эфире интернет-канала «Alpha media» заявил боец ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я понимаю, что они там все равно укрепились в этом Волчанске. Они его никуда не отдадут. У нас нечем это будет сделать. Это опять нужны какие-то либо дипломатические переговоры, либо какая-то, я не знаю, какая-то вот такая вот ситуация. По-военному, ну, скорее всего, все-таки надо не допускать повторения, начинать окапываться уже, не думать только про первую линию, хотя и про нее там мало кто думает, понимаете, а и про вторую, про третью. Максимально быть подготовленным», – сказал Черный.

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ВСУ уже не получится отвоевать Волчанск в Харьковской области, остаётся только надеяться на дипломатические...


«Когда ты едешь на первую линию, на ноль, когда ты едешь и знаешь, что сзади тоже, в принципе, ничего не укреплено, то ты понимаешь, что, в принципе, тебе отойти-то некуда. Просто надо отойти оттуда, где не стреляют, и ты будешь жить. То есть нету такого, что вот это вторая линия, это третья линия, это там, тут зубы дракона, там мы… Даже наши ребята, которые выходят туда, они не владеют никакой обстановкой, понимаете? Они не владеют никакой обстановкой в плане куда им отступать», – пожаловался ВСУшник.

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