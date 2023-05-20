В Киеве жалуются, что Польша саботирует транзит украинского зерна
Польша бюрократическими методами осложняет транзит украинского зерна в страны западной Европы через свою территорию.
Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил зампред Украинского аграрного совета Денис Марчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К сожалению, сегодня мы видим некую задержку на границах с территорией Польши. Польша всячески пытается тормозить транзит…
Простой пример – они всячески пытаются усилить, например, фитосанитарный контроль в тот момент, когда на транзит он не распространяется. Это приводит к простою продукции на границах и потерям, которые несут наши производители», – возмутился Марчук.
По его словам Украинский аграрный совет вместе с другими организациями, обратились к послу ЕС на Украине «с просьбой больше влиять на события, которые возникают вокруг украинского экспорта».
«Потому что это противоречит всем принятым нормам», – пожаловался Марчук на ситуацию в Польше.
Варшава была вынуждена отменить льготные бесконтрольные поставки зерна с Украины после серии протестов польских фермеров, которые жаловались на угрозу разорения из-за демпинга со стороны украинских поставщиков.
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