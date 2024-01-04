В Киеве жалуются, что российские дроны невидимы для радаров

Российские ударные беспилотники практически невидимы для украинских радаров, из-за чего их очень сложно сбивать.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный аналитик, полковник ВСУ запаса Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Возможно работать по «Шахедам», и мы работаем. Просто очень сложно их выявлять нашими старыми самолётами. Они идут на предельно малых высотах, и лётчик должен либо визуально пытаться увидеть «Шахед», либо искать бортовым локатором, который очень плохо видит на фоне земли.

Здесь нужны специальные локаторы, старые советские не вытягивают этот процесс, подавления шумов практически нет и «Шахед» на локаторе практически не виден.

И даже после контакта, визуального или радиолокационного, из-за разности скоростей очень сложно попасть. У «Шахеда» средняя скорость где-то 150 километров в час, а самолёты, двигаясь медленней 300 километров в час, уже просто не могут держаться в воздухе. Поэтому у лётчиков бывает несколько заходов на атаку, пытаются уничтожить этот «Шахед».

То есть, возможность есть, но довольно сложно. Есть ещё вариант ракетами с тепловыми головками самонаведения, но опять-таки, на фоне земли процесс сложный», – пожаловался Свитан.