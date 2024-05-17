В Киеве жалуются, что Россия и без Китая найдет, где купить оружие

Вадим Москаленко.  
17.05.2024 12:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Иран, Китай, КНДР, Россия


Даже без помощи Китая Россия сможет найти, где купить запрещённые к поставкам Западом товары и необходимое оружие.

Об этом в эфире видеоблога антироссийской пропагандистки киевского режима Натальи Мосейчук заявил киевский политолог Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже без помощи Китая Россия сможет найти, где купить запрещённые к поставкам Западом товары...

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«Американское генералы давно писали, что создаётся «Ось зла»: Китай, Россия, Иран, Сирия и Северная Корея. Она уже стала реальностью. Они посмотрели – уже фактически идёт обмен технологиями и военной тактикой. Например, Иран атаковал Израиль по теме России», – сказал Загородний.

«Да, Китай может не поставлять Росси оружие – его может поставлять Северная Корея. Китай может дать оборудование, они загонят на заводы один миллион людей и будут поставлять. А русские Северной Кореи могут дать технологии и деньги. По крайней мере, они могут так сделать», – резюмировал эксперт.

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