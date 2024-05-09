В Киеве жалуются, что Россия развивается несравнимо быстрее  

Вадим Москаленко.  
09.05.2024 13:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Несмотря на поддержку западных государств, Украина так и не развернула свой ВПК, а Россия преодолела влияние санкций и развивает промышленность. Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Основная техника, которая использует Россия, это не из советских запасов. Они их уже израсходовали. Основное количество средств поражения противника – это новое производство, и это поставки российских союзников. Сейчас основное, что делает Россия – это производство. Они опережают нас не в запасах, а в производстве. И Россия, к сожалению, развивает свою промышленность несравнимо быстрее, чем мы. Хотя у нас доступ к технологиям более широкий», – сказал Бутусов.

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Несмотря на поддержку западных государств, Украина так и не развернула свой ВПК, а Россия...


«До сих пор Украина не построила пороховой завод, это наше слабое место. В то время как Россия не только расширила производство пороха, но и освоила новую технологию – производство пороха и целлюлозы. А мы так не делаем, хотя у нас весь мир открыт, можно купить готовые технологические линии. К сожалению, власть этим не занимается», – пожаловался Бутусов.

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