В Киеве жалуются, что Россия слишком быстро адаптируется к натовской технике

Вадим Москаленко.  
12.01.2024 20:01
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


НАТО даёт Украине оружие в гомеопатических дозах, которых хватает только для того, чтобы российская армия адаптировалась к новинке.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил доктор экономических наук Андрей Длигач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО даёт Украине оружие в гомеопатических дозах, которых хватает только для того, чтобы российская...

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«Для того, чтобы победить в войне, надо не дать России адаптироваться. Соответственно, в какой-то момент мы должны иметь настолько технологически насыщенную нашу армию, чтобы не дать России опомниться.

А когда нам дают пятьдесят «ATACMS» или двадцать «Абрамсов» – Россия очень быстро до этого адаптируется. Как она адаптировалась до «Хаймарсов», «Пэтриотов», и до всего остального, что мы имеем в минимальном количестве», – сказал экономист.

Длигач пожаловался, что Россия уже достигла технологического преимущества над ВСУ:

«Нам технологически надо быть на две головы выше. А сейчас мы али России возможность обогнать нас в дронах. Она не в артиллерии пытается нас победить, а именно в технологичном вопросе. В этом беда.
Они уже запустили искусственный интеллект, и рои у них уже появились, появилось новое поколение ударных дронов, превосходят нас и в количестве дронов», – резюмировал он.

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