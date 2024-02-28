В Киеве жалуются, что снова стали людьми второго сорта для поляков

Вадим Москаленко.  
28.02.2024 17:42
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина


Как и сотни лет до этого – поляки продолжают считать украинцев людьми второго сорта.

Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как и сотни лет до этого – поляки продолжают считать украинцев людьми второго сорта....

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«Всё чаще проявляется отношение [поляков] к украинцам как ко второму сорту. На Галичине меня поймут, ещё двадцать лет назад можно было встретить тех, кто помнил период между Первой и Второй мировыми войнами, когда Львовская область была территорией Польши. Там нехорошо вспоминают поляков», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что Варшава научилась использовать украинскую тематику во внутренней политике.

«Польская власть свои факапы потихоньку вешает на украинцев: «Вот, понаехали, жить стало хуже, они едят наш хлеб», и так далее. Люди слышат это там всё чаще, это подаётся как усталость от украинцев», – подытожил Золотарев.

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