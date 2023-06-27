В Киеве жалуются, что такими темпами ВСУ будут «наступать» ещё 16 лет

Надежды киевского и западного руководства на быстрое и победоносное наступление ВСУ оказались полностью разрушены силой российской армии.

Об этом в эфире телеканала «Iton TV» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть не шла на компромисс, потому что надеялись, как и на Западе, что контрнаступление будет относительно лёгким, быстрым и впечатляющим. В Вашингтоне говорили, что Украина добьётся впечатляющих успехов.

Вот уже скоро пойдёт месяц, может быть, дальше будет хорошо, но впечатляющих успехов нет. Есть небольшие успехи, но впечатляющих – нет», – сказал политолог.