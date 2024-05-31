В Киеве жалуются, что у Запада не осталось ни ресурсов, ни готовности воевать против России

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У стран западного блока не хватает ресурсов даже для обеспечения оружием самих себя, их ВПК слишком медленно наращивает мощности.

Об этом в эфире телеканала «Новости Live» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом Запад раскачивается не так быстро, как надо. Хотя, там есть объективные проблемы – не хватает даже сырья для взрывчатки, для снарядов и ракет. Не хватает не только пороха, но и всех составляющих для оружия. И не только для нас, но даже и для себя», – жаловался Фесенко.

«Они сейчас пытаются восстанавливать все эти производства, потому что большинство позакрывали. Но постепенно раскачиваются. Понимание рисков уже есть – нет готовности, даже готовности защищать самих себя», – добавил он.