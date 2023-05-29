В Киеве жалуются, что украинскую «политическую клоаку» не исправит даже война

Тарас Стрельцов .  
29.05.2023 18:46
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Вместо выполнения своих обещаний и войны с Россией киевское руководство предпочитает продолжать заниматься грабежом и переделом власти.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил лидер запрещённой в РФ группировки «С14», ныне воюющий в ВСУ нацист Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо выполнения своих обещаний и войны с Россией киевское руководство предпочитает продолжать заниматься грабежом...

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«Война может закончиться только развалом России. Могут быть какие-то переходные этапы, перемирия. У нас будет короткий промежуток времени, мы можем подождать полгода-год», – рассуждал Карась.

Он возмутился, что киевское руководство не изменит даже война – в самые критические моменты украинская верхушка продолжит грабёж и борьбу за власть.

«И внутри у нас это всё обернётся клоакой политических делёжек: «Россия отдала нам разрушенный Донбасс и разграбленный Крым, погибли и выехали за границу миллионы украинцев, наши политические дегенераты начнут делить политический Олимп. Тогда, когда всё общество должно сконцентрироваться на фундаментальной задаче», – брехал нацист.

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