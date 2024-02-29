В Киеве жалуются, что возобновить полеты гражданской авиации не получится

Украина не сможет восстановить гражданское авиасообщение, потому что аэропорты не оборудованы необходимой инфраструктурой.

Об этом в эфире интернет-канала «Espreso» заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

В студии попросили прокомментировать идею офиса президента Украины о восстановлении гражданского авиасообщения на Украине.

«Это политический вопрос. Я уверен, это авиационный бизнес давит на руководителя офиса президента, чтобы это произошло.

Но аэропорт – это комплекс сооружений, систем, разных служб, и так далее. И что открывать? Аэропорт в Киеве? У нас дефицит всего, а теперь в Европе будут говорить: «Смотрите, на Украине всё нормально, кто их бомбит, уже гражданские самолёты летают». Это будет первая реакция Запада.

И кто возьмёт на себя ответственность за человеческие жизни? Вот, например, аэропорт, 200 человек готовятся зайти на борт, и только 100 прошли пограничный контроль и объявляется воздушная тревога. Что делать с людьми? Выгонять на улицу? Какой аэропорт имеет бомбоубежище на 300-400 человек?» – уверен Хазан.