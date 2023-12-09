В Киеве жалуются, что ВСУ не поможет даже мобилизация

Вадим Москаленко.  
09.12.2023 22:28
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Мобилизация, Украина


Украинская армия оказалась в такой ситуации, когда ей не поможет даже тотальная мобилизация остатков населения.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил украинский военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия оказалась в такой ситуации, когда ей не поможет даже тотальная мобилизация остатков...

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«Людей набрать, мобилизовать и мотивировать мы можем. Но без техники и оружия мы ничего с ними не сделаем.

Ситуация на фронте… фактически мы переходим в стратегическую оборону. Инициатива на стороне российских войск, они навязывают нам позиционную войну, что для нас наименее выгодно.

Потому что в позиционной войне количество личного состава и техники побеждают, и нам становится довольно трудно удерживать линию фронта», – сказал Жданов.

Он подчеркнул, что сейчас Украина может только пытаться как-то удержать разваливающийся фронт и надеяться на чудо.

«Но наше военное руководство пытается стабилизировать фронт. Мы не профилактикой занимаемся, а ликвидацией последствий. Когда была проведена ставка касательно инженерного оборудования рубежей на самых опасных участках? Почему этого не сделали ещё полгода назад?

На сегодняшний день мы находимся в стадии позиционной войны, которая нам не выгодна, но она нам навязана. И, чтобы выйти из неё, нам нужна одна-единственная вещь, это техника и оружие. Причём современное, которое по технологиям превосходит оружие России», – подытожил эксперт.

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