В Киеве жалуются, что Запад раздумал отправлять войска на Украину

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После беседы с китайским лидером западные государства перестали давать провокационные обещания отправить на Украину свой военный контингент. Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После встречи председателя Си во Францию и разговоров с Макроном, причём там в разных форматах, как-то ушла тема сухопутного контингента на Украине. Она как-то ушла. Ну и как-то смягчилась, по крайней мере, тема об учениях со статическим ядерным оружием на территории Беларуси и Южного военного округа. Причём, сейчас в США проводят подземные учения по применению критических статических ядерных тестов, то в России это дело как-то заглохло. По крайней мере, в публичной плоскости оно как-то не рекламируется, о нём почти не говорят», – сказал Карасев.

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«Я думаю, это в какой-то степени позиция Китая для того, чтобы не раскручивать в Европе вот эту истерию, связанную с статическими ядерными приготовлениями, вооружениями и тому подобное, потому что для Европы это действительно губительно во всех смыслах этого слова», – добавил политолог.