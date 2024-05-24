В Киеве жалуются, что Запад раздумал отправлять войска на Украину

Вадим Москаленко.  
24.05.2024 08:38
  (Мск) ,  Киев
Просмотров: 802
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


После беседы с китайским лидером западные государства перестали давать провокационные обещания отправить на Украину свой военный контингент. Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После встречи председателя Си во Францию и разговоров с Макроном, причём там в разных форматах, как-то ушла тема сухопутного контингента на Украине. Она как-то ушла.

Ну и как-то смягчилась, по крайней мере, тема об учениях со статическим ядерным оружием на территории Беларуси и Южного военного округа. Причём, сейчас в США проводят подземные учения по применению критических статических ядерных тестов, то в России это дело как-то заглохло. По крайней мере, в публичной плоскости оно как-то не рекламируется, о нём почти не говорят», – сказал Карасев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

После беседы с китайским лидером западные государства перестали давать провокационные обещания отправить на Украину...



«Я думаю, это в какой-то степени позиция Китая для того, чтобы не раскручивать в Европе вот эту истерию, связанную с статическими ядерными приготовлениями, вооружениями и тому подобное, потому что для Европы это действительно губительно во всех смыслах этого слова», – добавил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть