В Киеве жалуются, что Запад уже трещит, а Россия всё не падает

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Запад уже не может и не хочет продолжать наращивание эскалации в войне против России.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите последний «Рамштайн»: кислые лица, аргументов мало, оружия мало. И, в конце концов, Ллойд Остин, шеф Пентагона говорит, что надо иногда о переговорах подумать. Дали какие-то 250 миллионов. Запад умывает ручки. А он не может просто по техническим возможностям сейчас дать. Да и какой смысл? Дальше все упирается в то, что Россия не падает. Возможно, где-то укрепляется. И что вообще, Третья мировая война? То есть, сделка «Рамштайна» уже всё, её нет, нужен новый договор между Западом и Украиной», – сказал Карасев.

«Мы видим, что Запад тоже раскалывается, трещит. Шольц свой план какой-то имеет, французы молчат, у Орбана свой план. А в основном действуют американцы и британцы. Причем, что характерно – я вижу, что их стратегия, она подвисает. Они не знают, что делать с Украиной, и с Россией. Потому что главная задача – это расчет на смуту в России, конфликт в элитах. Хотя Курск не привел к ослаблению власти Путина, он крепко держит власть. Правда, это может быть и нестабильно крепко», – добавил политолог.