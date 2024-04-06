В Киеве жалуются, что западная помощь переходит в деловое русло
После провала контрнаступления лета 2023 года западные страны перестали безвозмездно помогать Украине, и перешли к более деловой позиции.
Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил украинский политолог-международник Тарас Семенюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Если в начале войны мы показывали, говорили о войне, и Буча и Ирпень стали определённым Рубиконом, приоткрывшим кадры реальной войны, тогда очень сильно работала дипломатия справедливости. Вот, есть Буча, и вы все должны на это справедливо отреагировать: санкции, военная помощь, финансовая поддержка.
Это продолжалось до контрнаступления. Когда контрнаступление не удалось, начались другие процессы, в которых мы начали отставать. Особенно в дипломатии. Наступила дипломатия интересов: «А что мне от того, что мы помогаем Украине? Какая наша польза?» – сказал Семенюк.
«И тут включился бизнес. Словакия: «Мы помощь не даём, но если наши производители будут продавать, то мы не против». Польша точно так же: «Мы любим украинцев, но интересы фермеров на первом месте, поэтому мы закрываем границу». И так по каждой стране можно сделать такой срез. Дипломатия интересов. И было заметно, когда президент Зеленский, или премьер, где-то за границей апеллировали: «Вы должны нам помогать», приходили такие месседжи, европейцы этого не понимали. Почему они должны, зачем им это?» – добавил он.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.