В Киеве жалуются: Из Европы Украине отправляют военный хлам

Анатолий Лапин.  
11.04.2024 11:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Украина


В странах Европы все чаще возникают ситуации, когда заявляется о передаче боевой техники Украине со складов, а по факту оказывается, что эта техника нерабочая и на ее восстановление нужны дополнительные средства и время.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В странах Европы все чаще возникают ситуации, когда заявляется о передаче боевой техники Украине...

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«Сейчас в Германии скандал, резонансное событие, когда начали аудит в Германии… оказалось, что не бьются цифры. То немного преувеличены по количеству, то занижены, то завышены. На самом деле, бюрократия очень похожа во всех демократических странах, и выходит так, что часто идет неэффективность использования средств. Но как раз в этой ситуации Украина ни при чем – это замкнутый цикл в тех странах, которые эту помощь выделяют», – сказал эксперт.

«Это проблема бюрократии и военных, в том числе арсеналов, которые часто заявляли, что это вооружение, которое находилось на хранении, оно в идеальном состоянии, а когда нужно его достать с хранения и отправить в войска, оказывается, что нужно еще вложиться и по времени, и по ресурсам для того, чтобы восстановить состояние и поставить на вооружение либо в Украину, либо в ту же Германию. Всегда возникают такие проблемы.

И по другим странам Европы все чаще возникают такие ситуации, кода хранилось в одном состоянии, а потом, когда нужно его применить в боевых условиях, – совсем не то состояние и нужно выделять дополнительные средства, чтобы привести их к нормальному бою», – заявил Самусь.

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