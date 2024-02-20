В Киеве жалуются на бесполезность прошедшей в Мюнхене конференции

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Прошедшая в Мюнхене международная конференция по безопасности показала растерянность представителей НАТО, которые поняли, что события развиваются не по их плану.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мюнхен так и не может найти выхода из кризиса безопасности, который возник в Европе. И Мюнхен пока живёт своей жизнью, живёт в своём информационном пузыре. Но в Мюнхене чувствуется какая-то дрожь и неуверенность. Очевидно, что ситуация развивается не по плану ни одной из сторон, в том числе не по плану Запада. И чувствуется элемент неуверенности», – сказал эксперт.

Однако он дал понять, что русофобии на этом мероприятии осталось традиционно много.

«У меня от Мюнхена и отчёта по нему просто дыхнуло Холодной войной в самой высокой фазе», – добавил Бортник.