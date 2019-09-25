В Киеве жалуются на низкую явку призывников в ВСУ

25.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

37 тысячам киевлян вручены повестки о призыве на срочную службу в ВСУ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в отделе коммуникации КГГА.

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“1 октября начинается очередной призыв на срочную военную службу граждан от 20 до 27 лет. План привлечения для Киева составляет 634 человека, из которых будут привлечены в Вооруженные силы Украины 407 человек, в Национальную гвардию — 160, Государственную пограничную службу — 39, Государственную специальную службу транспорта — 28. Соответствующие повестки были вручены 37 629 лицам из них, которые должны появиться в военный комиссариат, пройти медицинскую комиссию и, согласно результатам осмотра и отбора, пройти в соответствующие учебные центры”, — сказал военный комиссар Киевского городского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин.

По данным КГГА, по состоянию на сегодня призыву на срочную службу в Киеве подлежит 53 133 человека. При этом, явка на призывные пункты традиционно остается низкой. Военный комиссар сказал, что многие киевляне уклоняются от этого различными способами, несмотря на льготы для военнослужащих.