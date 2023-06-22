В Киеве жалуются на «Укроборонпром» и сокрушаются: Русские военные заводы работают в три смены

Вадим Москаленко.  
22.06.2023 10:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина, Экономика


«Укроборонпром» был совершенно не готов к началу полномасштабной войны, и даже теперь на предприятиях концерна снаряды для артиллерии и танков производятся в мизерных количествах.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила исполнительный директор общественной организации «Независимая антикоррупционная комиссия» Елена Трегуб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Укроборонпром» был совершенно не готов к началу полномасштабной войны, и даже теперь на предприятиях...

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«Возможности концерна очень ограниченные, и критика заключается в том, что хотя [главе «Укроборонпрома»] Гусеву удалось запустить, например, производство снарядов, и это вообще трагичная и одновременно комичная история, что перед полномасштабным вторжением Украина вообще не удосужилась сама запустить ни одной линии производства снарядов для своей артиллерии, для танков, то мы-то запустили сейчас во время полномасштабного вторжения, но объёмы производства просто слишком маленькие. Я даже не хочу сказать более критические слова, но очень-очень мало.

Поэтому, конечно, нужно очень серьёзно налаживать это производство, необходимо, чтобы предприятия у нас работали, вот, в России работают по три смены, делают ракеты, то мы должны тоже перейти на рельсы военной экономики и серьёзно работать. Потому что мы понимаем, что государство в войне, и не должно быть никакого послабления, когда у людей выходные, когда люди не загружены в предприятие на 50%, мы это всё должны полностью загрузить, и это нужно делать срочно. Я думаю, что руководство и власть это уже начинает понимать», – призвала Трегуб.

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