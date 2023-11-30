В Киеве жалуются на успехи русских СМИ – «им выделили несколько миллиардов гривен»

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Россия проводит успешные спецоперации против Украины, выделяя на эти цели «несколько миллиардов гривен».

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявил ректор Национальной академии СБУ Андрей Черняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас русские проводят очередную атаку. Ещё можно назвать ЦИПсО, пропагандой, разными наименованиями, но цель у неё одна – уничтожить наше государство. И та информация, которая поступает от разведывательных органов, свидетельствует, что только по предварительным оценкам снова несколько миллиардов гривен выделяется российским вражеским правительством на пропаганду неповиновения и вообще дестабилизацию политической ситуации в стране. Враг очень часто у нас здесь, а не на фронте. Мы должны это понимать, общество должно быть консолидированным», – предостерег Черняк.

В свою очередь, первый заместитель главы Госкомитета по теле- и радиовещанию Богдан Червак отметил успехи российской пропаганды как внутри Украины, так и н Западе.

«Мы сейчас находимся в стадии информационных атак со стороны РФ, которая пытается навязать нам повестку дня, которая не соответствует интересам Украины. Пытаются вбить клин между политическим и военным руководством, и достигают в этом успехов. Смотрите, совсем недавно мы считали, что военно-политическое руководство – это что-то единое, единый организм. А сейчас даже в нашей риторике присутствует отдельно политическое руководство, и военное руководство. Москали прилагают много усилий для того, чтобы убедить цивилизованный мир, что их правда войны – это и есть настоящая правда. И тоже, к сожалению, достигают успехов. Когда в странах Западной Европы к власти приходят не настроенные на поддержку Украины политические силы, это указывает, что российская пропаганда за границей также иногда является успешной», – пожаловался чиновник.