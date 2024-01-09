В Киеве жалуются на высокую самооценку русских

Вадим Москаленко.  
09.01.2024 20:49
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Россия


Абсолютное большинство населения России воспринимает русский народ позитивно и не комплексует на своё счёт.

Об этом в интервью пропагандисту Юрию Романенко заявил руководитель украинского Института конфликтологии и анализа России, доктор социологически наук Александр Шульга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Абсолютное большинство населения России воспринимает русский народ позитивно и не комплексует на своё счёт....

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Шульга рассказал, что накануне его институтом было проведено социологическое исследование, в котором россиян обзванивали по телефону, и назвавшись российской фирмой, задавали вопросы.

«Мы задали вопрос самоопределения, какой чертой вы бы описали российский народ. Добродушие и терпение – основные черты. И в целом, там в основном позитивные черты.

Был вопрос, где мы просили один ответ, нельзя было множество ответов. Чтобы легче было подсчитать. И абсолютное большинство – это позитивные черты: хорошее отношение к другим, смелость, твёрдость, отзывчивость, солидарность, готовность помочь», – сказал социолог.

Он пожаловался, что русские не комплексуют на свой счёт.

«В сумме только шесть процентов вспомнили про негативные черты российского народа: злой, глупый, отчуждённый, слабый. Абсолютное большинство свой народ позиционирует хорошо. Нет какого-то критического отношения», – подытожил Шульга.

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