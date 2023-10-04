В Киеве жалуются: «США начали всерьёз мочить Украину и Зеленского»

Вашингтон принялся за активную дискредитацию Украины на весь мир как погрязшего в коррупции государства.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В США идёт очень грустная тенденция – публичная дискредитация Украины на весь мир, и этим чётко занимается Вашингтон и администрация Байдена.

Для того, чтобы показать, что Украина – это не государство, которое во время тяжёлой войны защищает себя, воюет с врагом, который захватил её территории. Об этом во всём в мире должны забыть, и думать о том, что Украина – погрязшая в коррупции страна с полностью коррупционной властью.

Поэтому мы им всем очень сочувствуем, что Путин у них что-то захватил, но мы будем сокращать поддержку, и принуждать Украину к заморозке войны, потому что – сколько можно этому коррупционному государству помогать.

Эта программа по дискредитации Украины шла в американских СМИ уже давно, но сейчас подключились по полной для того, чтобы мочить Украину», – сказал Корнейчук.