В Киеве жалуются: США не готовы бороться за Украину до конца

03.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Нерешительность в вопросе вступления Украины в НАТО говорит о том, что США сдают позиции в пользу России.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока что Штаты не готовы бороться за Украину до конца, потому что, если бы они бы были готовы, стоял бы вопрос о включении страны в НАТО. И тогда Украина стала бы полностью закрытой геополитической сферой Запада.

Москве понятно, что надо: чтобы Украина была нейтральной, буферной, либо в сфере влияния России», – отметил Карасёв.

На замечание ведущего о том, что в Конституцию уже внесены изменения о вступлении в НАТО и ЕС, киевский политолог возразил, что, пока нет официального ответа альянса, этот вопрос остаётся открытым.

«В Конституцию – да, но пока ещё нету ответки самого Североатлантического альянса. И ещё надо полностью пройти процедуру, может, ещё референдум надо будет проводить, или ещё что-то. Ещё вопрос не закрыт», – заявил Вадим Карасёв.