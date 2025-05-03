В Киеве жалуются: США решили признать Крым российским. Это ненадежный гарант для Украины

Нынешняя американская администрация готова нарушать базовые доктрины США и является ненадежным для Украины партнером.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Теперь, как говорится, отправив в утиль базовые документы американской внешней политики, доктрины Стимпсона-Уоллеса, доктрину Трумэна, то есть, ну то, что вчера упорствовало с американской стороны, ну, по сути, Соединенные Штаты приняли. Пока это не заявлено, но у меня стойкое ощущение, что по Крыму американцы действительно все решили.

То есть прямо признание российского статуса со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как мы можем полагаться на такого гаранта?», – заявил Золотарев.