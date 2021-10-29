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29.10.2021 16:41 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Газ, Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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В Киеве жалуются: «Украину вычеркивают из перечня надежных транзитеров»

Новости УкраиныИнформация о печальном состоянии украинской ГТС и потенциальной угрозе для всех со стороны меджлисовских...

Информация о печальном состоянии украинской ГТС и потенциальной угрозе для всех со стороны меджлисовских экстремистов колоссально подрывают репутацию Украины на международном уровне.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила аналитик проекта VoxCheck Мирослава Маркова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украину сознательно вычёркивают из перечня надёжных транспортеров, распуская фейки о состоянии украинской ГТС, об авариях и замалчивая состояние российских труб. Другой нарратив, который пытались сформировать российские государственные медиа, о том, что Украина даже может быть угрозой для российских потоков», – сказала Маркова.

«В начале сентября, вы знаете, в Крыму российские силовики провели обыски и задержали пятерых крымских татар, в частности, одного из лидеров Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джеляла, и выдвинули обвинение якобы в диверсии на газопроводе в Перевальном», – жалуется эксперт.

«Тогда на российском телевидении имели цинизм рассказывать о том, что вот если Украина якобы организовала такие диверсии в Крыму, то, цитируя дословно Скабееву, «становится тревожно за «Северный поток-2»». Собственно, из Украины пытались сделать государство-террорист, подрывая нас ещё и на международном уровне», – резюмировала Маркова.

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