В Киеве жалуются: «Украину вычеркивают из перечня надежных транзитеров»

29.10.2021 16:41 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Информация о печальном состоянии украинской ГТС и потенциальной угрозе для всех со стороны меджлисовских экстремистов колоссально подрывают репутацию Украины на международном уровне.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила аналитик проекта VoxCheck Мирослава Маркова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Украину сознательно вычёркивают из перечня надёжных транспортеров, распуская фейки о состоянии украинской ГТС, об авариях и замалчивая состояние российских труб. Другой нарратив, который пытались сформировать российские государственные медиа, о том, что Украина даже может быть угрозой для российских потоков», – сказала Маркова.

«В начале сентября, вы знаете, в Крыму российские силовики провели обыски и задержали пятерых крымских татар, в частности, одного из лидеров Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джеляла, и выдвинули обвинение якобы в диверсии на газопроводе в Перевальном», – жалуется эксперт.

«Тогда на российском телевидении имели цинизм рассказывать о том, что вот если Украина якобы организовала такие диверсии в Крыму, то, цитируя дословно Скабееву, «становится тревожно за «Северный поток-2»». Собственно, из Украины пытались сделать государство-террорист, подрывая нас ещё и на международном уровне», – резюмировала Маркова.