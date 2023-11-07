В Киеве жалуются: Украину ждет дурнопахнущая декоммунизация канализации

Вадим Москаленко.  
07.11.2023 10:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Украина


Борьба с советским наследием не поможет Украине разруху в инфраструктуре и экономике.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Борьба с советским наследием не поможет Украине разруху в инфраструктуре и экономике. Об этом...

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«Борьба с советским прошлым – рано или поздно декоммунизация может коснуться атомных электростанций. Гидротехнических сооружений. В конце концов, и канализации. Только такая декоммунизация будет пахнуть очень дурно», – сказал Золотарев.

«Проще всего – переименовать улицу. Но ямы на улице Степана Бандеры, как и в девяностые. Спустя двадцать лет состояние оставляет желать лучшего.

Не меняя, не модернизируя экономику, меняя только вывески, мы получаем раз за разом ухудшающееся качество жизни, неэффективность и коррумпированность государственного аппарата. Но пока пипл хавает, как это ни удивительно», – возмутился политолог.

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