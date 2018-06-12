12.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Киеве жалуются: Венгрия продолжает блокировать проведение комиссии Украина-НАТО

Венгрия продолжает блокировать возможность проведения комиссии Украина-НАТО на самом высоком уровне, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Правительственный портал.

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«Пока что Венгрия продолжает блокировать возможность проведения комиссии Украина-НАТО на наивысшим уровне глав государств и правительств. Мы продолжаем работать и с Венгрией, и с нашими другими партнёрами, чтобы все-таки иметь эту возможность», — сказала она журналистам во вторник в Киеве.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что на данный момент Украина имеет наивысший уровень сотрудничества со всеми подписантами хартии об особом сотрудничестве. Вице-премьер добавила, что украинская сторона будет работать до последнего момента, чтобы заседание комиссии Украина-НАТО состоялось.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу дискриминационный в отношении нацменьшинств закон Украины «Об образовании».

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины «Об образовании». В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе «Об общем среднем образовании».

Заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля 2018 года во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией, которая применила право вето.

В апреле Венгрия в очередной раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.