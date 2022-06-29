В Киеве ждут 90 военных грузовиков от ЕС и шесть САУ Panzerhaubitze от немцев и голландцев

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Новости Украины

ЕС начал поставки Вооруженным силам Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости в рамках Европейского фонда мира.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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«Логистическое оборудование является частью более широкого мероприятия помощи на сумму 31 миллион евро, принятого 2 декабря на поддержку Украины. ЕС начал поставки Вооруженным силам Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости в пределах Европейского фонда мира», — говорится в сообщении.

Как отмечается, грузовики предоставлены для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ.

«Эта мера помощи повысит общую устойчивость Украины и поможет укрепить способность ее Вооруженных сил. Он включает предоставление медицинского оборудования (в том числе полевого госпиталя), инженерного оборудования (включая инструменты разминирования), предметы для подразделений материально-технического обеспечения (в том числе грузовика и другие средства) и оборудование для повышения способностей киберзащиты», — добавляют в украинском Генштабе.

Реализация мероприятия помощи началась ранее в этом году с оказания помощи украинским медицинским и инженерным подразделениям.

Европейский фонд мира (EPF) был создан в марте 2021 года для расширения возможностей ЕС предоставлять все виды оборудования и инфраструктуры вооруженным силам партнеров ЕС.

Финансовый потолок EPF составляет 5 миллиардов евро (в ценах 2018 года) на 2021-2027 годы. Взносы стран-членов определяются по принципу распределения валового национального дохода (ВНД).

В свою очередь, Германия и Нидерланды передают Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Эту информацию подтвердила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

«В Германии мы решили, что можем отдать Украине еще три Panzerhaubitze2000. Вместе с Нидерландами это будет шесть», — цитирует немецкую министершу DW.

В то же время она подчеркнула, что теперь Германия исчерпала свой ресурс свободных САУ этого типа и больше не может передавать их Украине, не снижая собственной обороноспособности.

«Таким образом я пришла к абсолютному пределу того, что является ответственным. Но это ответственно, потому что Украину сейчас нужно поддержать», — резюмировала немецкая министерша.

Напомним, ВСУ уже используют 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 производства Германии на фронте. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что война на Украине будет долговременной, поэтому союзники по Альянсу должны продолжать поставлять Киеву современное оружие.