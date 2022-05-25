В Киеве ждут американский спецназ – для охраны вернувшегося посольства США

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Новости Украины

Военные и дипломатические официальные лица США планируют отправить войска специального назначения в Киев для охраны только что открытого посольства, а также предложения, которые заставят администрацию Байдена сбалансировать желание избежать эскалации военного присутствия США в зоне боевых действий и опасения относительно безопасности американских дипломатов, заявили американские чиновники.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

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Президенту Байдену еще не представили это предложение. Но если он это одобрит, войска будут развернуты только для обороны и безопасности находящегося в зоне действия российских ракет посольства, заявили американские чиновники.

Присутствие спецназа в Украине будет означать эскалацию и отход от первоначального обещания Байдена о том, что американские войска не будут введены на Украину.

Администрация США, говорится в публикации, стремится сбалансировать обеспокоенность Госдепартамента относительно того, что надежная, заметная позиция безопасности в посольстве может спровоцировать президента России Владимира Путина сдерживать потенциальное нападение на американский персонал и иметь достаточные силы, чтобы напасть на них, если боевые действия снова начнутся в Киеве.

Издание отмечает, что Россия продолжает наносить по военным целям в украинской столице периодические авиаудары или обстрелы, даже когда город начал возвращаться в нормальный режим.

Пока же Госдепартамент будет обеспечивать охрану посольства в Киеве силами корпуса охраны Службы дипломатической безопасности.