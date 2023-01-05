В Киеве ждут, что Генерал Мороз приведет за собой русскую армию

Вадим Москаленко.  
05.01.2023 13:32
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия уже начала подготовку к масштабному наступлению, которое начнётся через несколько дней – сразу, как ударят морозы.

Об этом в интервью израильскому каналу «Iton» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия уже начала подготовку к масштабному наступлению, которое начнётся через несколько дней –...

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«На Востоке Украины идут прилёты каждый день, что может свидетельствовать не только о попытках бить по инфраструктуре, энергетике. Уже бьют и по военным целям, военной логистике. Не исключаю, что таким образом готовятся к зимнему наступлению», – сказал он.

Карасёв полагает, наступление начнется после прихода морозов

«Сегодня в Киеве плюс 15, на востоке Украины тоже плюсовая температура. Поэтому погода не позволяет идти в наступление. Но метеорологический прогноз на шестое, седьмое, восьмое, на Православное Рождество, примерно минус 10.

Земля промёрзнет, грунт будет уже плотный. И не исключаю, что сегодняшние обстрелы – это подготовка к наступлению, которое начнётся, как только позволят погодные условия и грунт позволит идти тяжёлому наступательному вооружению», – добавил политолог.

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