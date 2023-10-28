В Киеве ждут «фантастических трудностей» с энергетикой

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Ни один западный инвестор или донор не даст Украине денег на восстановление угольной энергетики, которая даже без войны доживает последние годы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большой бедой у нас является тепловая энергетика, она у нас по большей части угольная. В мире идёт зелёный переход, и никакой донор не хочет помогать восстановлению угольной генерации, особенно когда у нас в частных руках, всё крайне коррумпировано», – сказал Харченко.

Эксперт подчеркнул, что через пару лет угольная энергетика на Украине может закончиться.

«Соответственно, в этом году с угольной генерацией у нас сложно. В следующем году будет ещё сложнее, а через два года будет фантастически сложно. Потому что она у нас возрастом пятьдесят плюс, и уже сама по себе выпадет, без всяких ракет.

Когда читаешь новости по энергетике: два блока вышли с ремонта, два блока ушли в ремонт, один блок запустили, три остановил будут ремонтироваться. Такая строчка новостей о нашей угольной энергетике. Её надо восстанавливать», – подытожил он.