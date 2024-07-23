В Киеве ждут кукиш от Трампа после выборов

Вадим Москаленко.  
23.07.2024 09:55
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Политика, США, Украина


После победы на выборах Дональд Трамп откажется от поддержки Украины в пользу Израиля и Тайваня. Об этом в интервью покинувшей Украину журналистке Наталье Влащенко заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас Нетаньяху пытается начать эскалацию военного конфликта, и к началу каденции Трампа поставить его перед фактом, что начинается широкомасштабная война на Ближнем востоке. Чтобы Израиль попал в планах США на позицию первого тела, которому будет оказываться поддержка.

А второе – это борьба между Тайванем и Украиной. Мы видим, что Китай движется в сторону эскалации и формирует второе направление. И Трампу придётся выбирать», – отметил эксперт.

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После победы на выборах Дональд Трамп откажется от поддержки Украины в пользу Израиля и...



«Для нас это колоссальный вызов. Потому что Израиль имеет огромный лоббизм в США, Трамп вообще на стороне Израиля, тут и семейные факторы.

То, что Трамп на первую позицию выберет Израиль, у меня нет сомнений. Вторую позицию он попытается выбрать – противостояние с Китаем. Потому что Китай для США – это соперник номер один, та сила, которая может бросить вызов США», – подытожил экономист.

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