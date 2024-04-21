В Киеве ждут лета без света

Вадим Москаленко.  
21.04.2024 17:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Украинский энергетический кризис будет расти, и под угрозой могут оказаться водоснабжение и канализация в крупных городах.

Об этом в эфире телеканала «Мы – Украина» заявил киевский экономический эксперт Денис Безлюдько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«У нас проблема с дефицитом [электроэнергии]. Потому что манёвренная генерация в пиковые моменты сглаживала колебания. Сейчас это делать сложнее, но возможно. Сейчас по вечерам ограничивают промышленность, просят людей меньше пользоваться электроприборами с 19 до 22 часов. У нас с женой есть правило в это время гулять с собакой», – рассказывал Безлюдько.

Он подчеркнул, что под угрозой могут оказаться даже городские коммуникации.

«Летом, наверное, будет труднее. Потому что жара, электроприборы, и так далее. Все видят, что эти проблемы надо решать, уже завозят на Украину газотурбинные генераторы, которые мощнее бензиновых. Если их поставить «Водоканалу», то, по крайней мере, вода и канализация в домах будут работать.

Что мы успеем сделать до зимы – посмотрим. Уверен, все будут работать на максимуме своих возможностей», – добавил эксперт.

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