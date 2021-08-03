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03.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина
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В Киеве ждут на день «незалежности» салют по позициям ВСУ

Новости УкраиныПочти каждый день «незалежности» для Украины оборачивается неприятностями на фронте, а в грядущую круглую...

Почти каждый день «незалежности» для Украины оборачивается неприятностями на фронте, а в грядущую круглую дату эти риски только возрастают.

Об этом в эфире телеканала «Четвёртый канал» заявил украинский политолог Владимир Воля, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может ли Россия устроить ко дню независимости какие-то провокации военные через эти все контролируемые подразделения ЛДНР? Вполне возможно, что какая-то ограниченная военная эскалация, то есть какие-то масштабные обстрелы будут. Потому что юбилей украинского государства, и такую дату они могут отпраздновать, условно говоря, салютами по нашим позициям», – поделился опасениями Воля.

«Вспомним 14-ый год, когда новый этап российского вмешательства в Украинские дела перерос в то, что российские войска зашли на украинскую территорию – это август, день независимости», – добавил эксперт.

Напомним, 24 августа 2014 года на день «незалежности» в центре Донецка провели колонну пленных боевиков ВСУ и карательных батальонов.



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