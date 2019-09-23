В Киеве ждут от НАТО четкий сигнал

23.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Визит Североатлантического совета в Киев будет “четким сигналом желания Украины и НАТО наращивать взаимодействие”, передаетт корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение высказал вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции в Украине Дмитрий Кулеба, сообщает Правительственный портал.

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Кулеба подтвердил, что в конце октября ожидается визит Североатлантического совета в украинскую столицу.

“Это традиционный формат – Североатлантический совет на уровне послов, Генерального секретаря – то есть такие люди, которые сидят в Брюсселе, принимают непосредственно решение, обсуждают повестку дня Альянса. Их визит будет четким сигналом желания обеих сторон наращивать взаимодействие. Именно по повестке дня работаем, чтобы было максимально содержательное мероприятие”, – сказал вице-премьер.

Он также подтвердил намерение приехать в Киев лично генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер предстоящий визит Североатлантического совета.