В Киеве ждут отмашки США на сборку ракет средней дальности

25.09.2019, Киев, Игорь Петров

Украина не может производить ракеты средней дальности в силу наложенных на нее ограничений, но она имеет для этого технические возможности и с помощью США может снять ограничения на их производство.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил Валентин Бадрак, член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина находится в международном режиме контроля за распространением ракетных технологий (РКТР)), который позволяет Украине производить лишь ракеты дальностью поражения 900 км, тогда как сейчас мы можем увеличить дальность до 1,5 тыс км, фактически выйти на границы ракет другого уровня.

И тут, безусловно, нужна поддержка Вашингтона. Это, возможно, будет большая поддержка, чем передача Джавелинов», – болтает Бадрак, умалчивая, что американцам ради своего «украинского союзника» придется наплевать на Совбез ООН, ввязаться в грандиозный глобальный скандал и пойти на полный слом режима нераспространения.

У России и Китая в этом случае будут развязаны руки для поставок ракетных технологий любому из своих союзников от Ирана до Венесуэлы.